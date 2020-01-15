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  4. Eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı.Alınan bilgilere göre olay, 14 Ocak 2020 günü saat 17.30 sıralarında İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi’nde meydana geldi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgilere göre olay, 14 Ocak 2020 günü saat 17.30 sıralarında İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi’nde meydana geldi. Sol omuzundan yaralanarak hastaneye başvuran F.C. isimli kadın, hemen tedavi altına alındı. Yapılan ilk görüşmede mağdur kadın kendini yanlışlıkla yaraladığını söyledi. Sonra soruşturma kapsamında olayın detayları belli olmaya başladı. Yaralı kadının eşi E.C. tarafından yaraladığı ortaya çıktı. Şüpheli E.C. isimli şahıs, olay sonrası kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 fişekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanmasına karar verildi.

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