Eşini silahla yaralayarak engelli bırakan sanık hakkında rapor: “Ceza sorumluluğu tam”

Boşanma aşamasında olduğu eşini silah ile yaralayarak engelli kalmasına neden olan Emre Aşkın’ın yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye ulaşan raporda sanık Emre Aşkın’ın, cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi. Duruşma sonrası kısa bir açıklama yapan Handan Aşkın, "Ben vuruldum ve halen acı yaşıyorum. Onun için bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödemesini istiyorum" dedi.

Gaziosmanpaşa’da 2016 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi Handan Aşkın’ı silahla yaralayarak engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Emre Aşkın’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Aşkın, müşteki Handan Aşkın ve kardeşi Sedat Sevin ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinden sanık Aşkın’ın akli durumuna ilişkin dosyaya ulaştığını kaydetti. Sanık Emre Aşkın’ın herhangi bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı vurgulanan raporda Aşkın’ın, ‘suç tarihinde işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve ceza sorumluluğunun tam olduğu’ bilgisi aktarıldı. Dosyanın mütalaanın hazırlanabilmesi için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı kısa bir açıklama yapan müşteki Handan Aşkın sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporun kendisi için sevindirici olduğunu söyledi.

Organlarının yavaş yavaş iflas etme durumunda olduğunu ifade eden Handan Aşkın, “Ben vuruldum ve halen acı yaşıyorum. Onun için bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödemesini istiyorum. Çünkü bu insan hafif bir ceza aldığında yine aynı şeyi yapacak” dedi.



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