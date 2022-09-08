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  4. Eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü! Dehşet anları kamerada

Eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü! Dehşet anları kamerada

08.09.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de dehşete düşüren bir kadına şiddet olayı yaşandı. Bir şahıs, konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini, sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan polis ekipleri, olaya anında müdahale ederek kadını kurtarıp şahsı ise gözaltına aldı. Darp ve müdahale anları kameralara yansırken, vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürümesi ise 'pes' dedirtti.

Eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaşayan bir kadın, şiddet gördüğü eşinden kurtulmak için uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak kadının peşini bırakmayan şahıs, onu konuşma bahanesiyle karakolun yan tarafına çağırdı.

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Burada dakikalarca tartışan çift ardından duvar kenarına oturarak konuşmaya devam etti. Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs, sokak ortasında vatandaşların gözleri önünde eşini yumruk ve tokatlarla dövmeye başladı.

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POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp yanlarından gittiği olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği ekipleri kadının çığlıklarını duydu.

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Hemen harekete geçen polis ekipleri, kadını elinden kurtardıktan sonra şahsı gözaltına aldı. Darp ve polisin müdahale ettiği anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Görüntülerde, kadınla tartışan şahıs ayağa kalkarak yumruk atmaya başlıyor. Kadını dövdüğünü gören vatandaşlar ise yürümeye devam ediyor. Sesleri duyan polis ekipleri ise şahsı gözaltına alarak kadını da koruyor.

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Öte yandan, kadının kendisine saldırgan eşinden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Şahıs emniyette adli işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Kağıthane darp
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