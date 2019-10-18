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Eşini sokak ortasında vuran sanığın davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 2 yıl önce kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasından öldüren İhsan Akdoğan’ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Esenyurt’ta 2 yıl önce kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasından öldüren İhsan Akdoğan’ın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.
Esenyurt’ta 31 Ekim 2017’de kendisinden boşanmak isteyen eşi Şenay Akdoğan’ı (35) arabasında ateş ederek öldüren İhsan Akdoğan’ın (44) davası karara bağlandı.
Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık İhsan Akdoğan SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Maktul Şenay Akdoğan’ın annesi Şenel Koçarslan ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.
Duruşmada savunması sorulan sanık avukatı haksız tahrik hükümlerinin oluştuğunu söyledi. Söz verilen sanık ise maktul ile anlaşmalı şekilde boşanmak istediğini söyleyerek, “Olay günü Ankara’ya gidecektim ki maktulü bir adamla görüp peşlerinden takip ettim. Maktul bu esnada beni gördü ve küfür etti. Silahı kafama dayadım 3-4 defa denedim ama yapamadım. Pişmanım” dedi.
Mahkeme sanığın dinlenilmesinin ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti İhsan Akdoğan’ın ‘tehdit’ suçundan beraat etmesine hükmederek, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Kararda sanık hakkında herhangi bir haksız tahrik hükmü de uygulamadı.
Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan maktulün annesi Şenel Koçarslan’ın avukatı Sanem Oğuz sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, sanığa tahrik hükümleri uygulanmadığını ve kararın diğer kadın cinayeti davalara örnek olmasını dilediklerini aktardı. Anne Şenel Koçarslan ise “Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıktı. Ancak benim kızım orada çürüyor. Onun acısı bendedir. Başka hiçbir şey diyemiyorum” şeklinde konuştu.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, cinayetten önce İhsan Akdoğan’ın Şenay Akdoğan’ı tehdit ettiği ve bu nedenle uzaklaştırma kararı verildiği açıklandı.Olay günü İhsan Akdoğan’ın akşam 22.00 sıralarında seyir halindeyken, savunmasına göre tesadüfen karşılaştığı eşi Şenay Akdoğan’ı takip ettiği ve ardından yakın mesafeden 1 el ateş ettiği ve bu atışın kafasına isabet etmesiyle maktülün hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede İhsan Akdoğan’ın ise cinayetin ardından kaçtığı ve sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalandığı belirtildi. İhsan Akdoğan hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tehdit’ suçundan 2 yıla kadar ‘ateşli silah ve mermi bulundurmak’ suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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