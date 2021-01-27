Eşini sopa ve satırla döven kadın serbest kaldı, kocası taburcu edildi

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli kadın, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle eşi H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A., önce sopa sonra satır ile vurarak, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan H.A., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan M.A. ise ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga ettikleri öğrenildi.

DHA

