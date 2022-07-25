Eşini sosyal medyadan silahla tehdit edip "Toprak seni çağırıyor" demişti! Savunması dikkat çekti: 'Bu videoyla tepki gösterince...'

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda sosyal medya hesabından canlı yayın açarak boşanma aşamasındaki eşi Emel K.'ya kan donduran tehditler savuran, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Nazmi K.'nın yeni ifadesinde "Bu videoyla tepki gösterince eşime ve çocuğuma ulaşacağımı düşündüm" dediği ortaya çıktı. Nazmi K. ayrıca tutukluluk kararına itiraz etti. Mahkeme ise itirazın reddine karar verdi.

"SENİ BABANLA MEZARA KOYACAĞIM"

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal medyada yaptığı devriye sırasında 'emelinsesiniduyun' şeklindeki paylaşımları tespit etmesinin ardından Nazmi K.'nın paylaştığı videoda, boşanma aşamasında olduğu eşi Emel K.'ya silah göstererek "Vaden doldu ve toprak seni çağırıyor. Bunların lafta kalmayacağını göreceksin Emel. Dediğim gibi 5 bin, 10 bin, 20 bin Euro benim için para değil ama seni babanla birlikte mezara koyacağım. Olmayan dişlerini zaten kerpetenle çekeceğim" ifadelerini kullandığı belirlenmişti.

"KENDİMDEN GEÇTİM, BABAMI DÜŞÜNÜYORUM"

Nazmi K.'nın videosunun ardından eşi Emel K. da bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaşıp şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ellerim titreyerek bu videoları çekiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum, son yaşadıklarımdan sonra zaten kendimde değildim; fakat dün geceden beri ne uyku uyuyabildim ne yediğimi bilirim ne içtiğimi ne oturduğumu. Sadece ben değil babam da tehdit ediliyor bu adam tarafından. Benim eski eşim nasıl böyle bir canavara dönüştü ben bilmiyorum, aklım almıyor. Delirmiş gibi saldırıyor, umarım bu video bir an önce gereken yerlere ulaşır. Lütfen arkadaşlar, lütfen destek olun. Ben kendimden geçtim babamı düşünüyorum. Babam sırf benim arkamda olduğu için, bana destek olduğu için tehdit ediliyor."

Nazmi K. daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"AMACIM KAÇIRILAN ÇOCUĞUMA KAVUŞMAKTI"

Şüpheli Nazmi K.'nın hakimlikte ifadesi de ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, pişman olduğunu söyleyen Nazmi K., yaptığı şeyin saçma olduğunu kabul ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Amacım eşime ya da ailesine karşı bir eylem yapmak değil, kaçırılan çocuğuma kavuşmaktı. Bu videoyla tepki gösterince eşime ve çocuğuma ulaşacağımı düşündüm. Videodaki tabanca çocukluk yıllarımda Hikmet isimli bir abi tarafından hediye edilen kurusıkıdır. Sosyal medyada takipçim çok olduğu için yayınladım. Fotoğrafçılık yaptığım için çok takipçim var."

TUTUKLULUĞA İTİRAZA RET

Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve şüpheli Nazmi K. tutukluluk kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi ise Hakimliğin tutukluluğa delil durumunda tahliyeyi gerektirecek bir değişiklik olmaması ve şüphelinin kaçma şüphesi bulunması, şüphelinin mağdur üzerinde baskı kurma ihtimalinin olması gerekçeleriyle itirazın reddine karar verdi.

