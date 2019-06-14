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Eşini swinger'a zorlayan, kızına cinsel istismarda bulunan babaya 27 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 10:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nde 26 yıl şiddet uyguladığı karısını swinger'a (eş değiştirme) zorladığı ve kızı M.U.'ya (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Erol U.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - KOCAELİ'nde 26 yıl şiddet uyguladığı karısını swinger'a (eş değiştirme) zorladığı ve kızı M.U.'ya (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Erol U. (52), 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli'nde yaşayan Z.U.'nun (46), 26 yıl boyunca şiddet gördüğü, swinger'a zorlandığı ve kızı M.U.'nun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eşi Erol U. hakkında açtığı davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Bandırma Açık Cezaevi'nde 16 Ocak'tan beri tutuklu bulunan, 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla yargılanan Erol U., Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada Erol U., mahkeme heyetince yapılan yargılama sonucu 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan duruşma öncesi kadın meclisleri ve kadın dayanışma örgütleri, basın açıklaması yaptı. Yalova Adliyesi önünde bir araya gelen kadınlar, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Gülin Canbaz, "Çocuk istismarına sessiz kalmıyoruz. Babası tarafından istismara uğrayan M.U. ve eşi tarafından yıllarca şiddet görmüş, cinsel saldırıya uğramış anne Z.U. için adalet istiyoruz. Çocuklar ve kadınlar için adalet sağlanmalıdır. Ceza davası çocuğun yaşadığı davayı ağırlaştırmamalıdır. Adil yargılama yapılmalıdır. Haksız indirimler evrensel haklar çerçevesinde sınırlandırılmalıdır. İdam ve hadım çözüm değildir. İstismarı durdurmak baştan sona bütünlüklü bir süreçtir. Tüm bu hizmetler çocuğun yüksek yararı gözetilerek ve çocuk örselenmeden planlanmalıdır. Çocuk koruma kanunu tam ve etkili uygulanmalıdır. Kadınlar yaşasın ve çocuklar gülsün, diye her yerde mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

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