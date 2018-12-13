Eşini tabancayla vuran emekli polis memuru tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/SENİRKENT (ISPARTA), (DHA) - ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde emekli polis memuru Ali G., tartıştığı eşi Hatice G.'yi tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Hatice G., hastanede tedavi altına alınırken, Ali G. tutuklandı.

Olay, geçtiğmiz Pazar günü Senirkent'te meydana geldi. Emekli polis memuru Ali G. ile eşi Hatice G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali G. tabancasını çekip, Hatice G.'ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Hatice G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hatice G., Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerinde gözaltına alınan Ali G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

