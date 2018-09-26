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Eşini tabancayla yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

Adana'da ayrılık aşamasındaki eşini tabancayla yaraladığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Adana'da barışmak için görüştüğü ayrılık aşamasındaki eşini tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevler Mahallesi'nde 21 Eylül'de, ayrılma aşamasındaki eşi S.G'yi barışmak için çağırdığı arkadaşının evinde tabancayla yaraladığı ileri sürülen firari koca M.G, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

M.G. ile ayrı yaşadığı 10 yıllık eşi S.G. 21 Eylül'de Huzurevleri Mahallesi'ndeki arkadaşlarının evinde buluşmuştu. Çıkan tartışmanın ardından S.G'yi tabancayla yaraladığı iddia edilen M.G'nin yakalanması bazı adreslere operasyonlar düzenlenmişti.

S.G'nin olaydan bir gün önce polis merkezine giderek M.G. hakkında şikayette bulunduğu öğrenilmişti.

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