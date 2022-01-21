HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini taciz eden kişiyi adliye önünde öldürmüştü! Taciz edilen kadına 'azmettirme' soruşturması

Eşini taciz eden kişiyi adliye önünde öldürmüştü! Taciz edilen kadına 'azmettirme' soruşturması

21.01.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, kendisine cinsel tacizde bulunup şantaj yaptığını iddia ettiği Gökhan Özcan'ı (35), 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı dava sonrası adliye çıkışında eşi İ.A.’ya öldürttüğü iddia edilen Cansu A. gözaltına alındı. Cansu A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Eşini taciz eden kişiyi adliye önünde öldürmüştü! Taciz edilen kadına 'azmettirme' soruşturması

Olay, !8 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte otomobiline bindi. Ağabey-kardeş adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.´nın eşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Gözkhan Özcan, tutuklandı. Olayın ardından kaçan İ.A. ise Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

EŞİNE, AZMETTİRME İDDİASIYLA SORUŞTURMA AÇILDI

Cinayet şüphelisi İ.A.'nın olay sırasında yanında olduğu ve onu öldürmeye azmettirdiği iddiasıyla eşi Cansu A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cansu A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!Koronavirüste bir iyi bir de kötü haber!
Okula baltalı baskın! "Benim oğluma bıçak çeken kim"Okula baltalı baskın! "Benim oğluma bıçak çeken kim"
Anahtar Kelimeler:
Kayseri taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.