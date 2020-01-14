HABER
  4. Eşini tahrayla başına vurarak öldüren sanık: Bana haksızlık ediliyor

Eşini tahrayla başına vurarak öldüren sanık: Bana haksızlık ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

MERSİN'de, boşanma davası açan eşi Leyla Etiz'i (48) başına tahra (budama bıçağı) ile defalarca vurarak, öldüren Süleyman Etiz'in (58) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, boşanma davası açan eşi Leyla Etiz'i (48) başına tahra (budama bıçağı) ile defalarca vurarak, öldüren Süleyman Etiz'in (58) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Etiz, duruşmadaki savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana haksızlık ediliyor" dedi.
Olay 14 Mart 2019'da, merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla Etiz, uzun süre ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun babası Süleyman Etiz'e, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Bunun üzerine Süleyman Etiz, yaşadığı Siirt'ten Mersin'e gelerek, Leyla Etiz'in kaldığı eve gitti. Burada Etiz çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, tahra ile eşinin başına defalarca vurarak, öldürdü. Olay sonrası polise teslim olan Süleyman Etiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'tasarlayarak öldürme', 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine geçen ay başlanırken, ikinci duruşma ise bugün yapıldı. Tutuklu sanık Süleyman Etiz'in hazır bulunduğu duruşmaya, çocukları ve avukatlar da katıldı.
Duruşmada, tercüman eşliğinde Kürtçe savunma yapan Süleyman Etiz, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana haksızlık yapılıyor. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
Tanıkları ve müdafi avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanık Süleyman Etiz'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattıÇekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı
Gün ısısına bakmak için çıktığı çatıdan balkona düştüGün ısısına bakmak için çıktığı çatıdan balkona düştü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

Erdoğan'dan İBB'nin durdurduğu metro projesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk büstüne hasar veren kişi tutuklandı

Atatürk büstüne hasar vermişti! Karar verildi

Bursa'da öz kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan pes dedirten savunma: İnsan hiç evladına kıyar mı?

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan 'pes' dedirten savunma!

Adana'da Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

Zübeyde Hanım'ın büstüne çirkin saldırı

Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

Moskova dönüşü İstanbul'da kritik görüşme!

Kızını 14 yerinden bıçakladı, tahliyesini istedi

Kızını 14 yerinden bıçakladı, tahliyesini istedi

Sapanca Gölü'nde hayvanların telef olmasıyla ilgili Sakarya Valiliği'nden açıklama

Çok sayıda hayvan telef olmuştu! Valilik'ten açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.