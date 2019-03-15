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Eşini tahrayla öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Mersin’de uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşini tahrayla öldürüp, polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli E.

Eşini tahrayla öldüren zanlı tutuklandı

Mersin’de uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşini tahrayla öldürüp, polise teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi’ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli E. (48), sabah eve gelen ve uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman E. (58) ile tartıştı. Tartışma sırasında çocukların yattığı odanın kapısını kilitleyen Süleyman E., tahra ile eşinin başına vurduktan sonra evden kaçtı. Leyli E. kanlar içinde yere yığıldı. Sesler üzerine kalkan çocuklar ise kilitli olan kapıyı kırıp, dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, zanlı olayın ardından bölgeden kaçarak adliyedeki polislere teslim oldu.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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