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  4. Eşini takip edip parkta vurdu sonra da başında bekledi

Eşini takip edip parkta vurdu sonra da başında bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili ilçesinde bir zanlı ayrılmak üzere olduğu karısını omzundan ve göğsünden silahla vurdu, ardından yaralı kadının başında polisi bekledi.

İzmir Dikili’de sanayide oto boya ve kaporta dükkanı bulunan Murat S. (50) bir süredir aralarındaki sorunlar yüzünden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Leyla S.’yi (45) Dikili 75. Yıl Parkı’nda arkasından takip ederek silahla vurdu. Çevredeki kalabalığa aldırmayarak silah ile ateş açan Murat S. vurularak yere düşen kadının başında polisin gelmesini bekledi. Polislerin gelmesinin ardından silahını bırakarak teslim olan Murat S. gözaltına alınırken, vücuduna iki kurşun isabet eden Leyla S. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Dikili Devlet Hastanesine sonra da Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi. Omzuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı öğrenilen Leyla S. ameliyata alındı. Çiftin iki kızı olduğu öğrenildi.

(İHA)

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izmir Dikili park

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