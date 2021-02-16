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Eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

16.02.2021 17:12 | Son Güncelleme:
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Eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa’da bindikleri takside boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile tutuksuz taksi şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa’da bindikleri takside boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık ile tutuksuz taksi şoförünün yargılanmasına devam edildi. Ağırlaştırılmış müebbet istenen koca, biber gazı sıkan eşini yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.
Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Hüseyin Ömer A.’nın (31) ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz sanık Murat T. ve mazeret bildiren avukatı duruşmaya katılmadı, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu. Önceki savunmalarını yineleyen sanık Hüseyin Ömer A., "tasarlayarak öldürme" iddiasını reddetti. Sanık, biber gazı sıkan eşi Elif A.’yı yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığa "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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