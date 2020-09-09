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Eşini tehdit edip taşla cam kırdığı iddia edilen kocaya gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

Samsun’da boşanma aşamasında olup bir aydır ayrı yaşadığı eşini tehdit edip taş atarak kaldığı evin camını kırdığı iddia edilen koca polis tarafından gözaltına alındı.Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da boşanma aşamasında olup bir aydır ayrı yaşadığı eşini tehdit edip taş atarak kaldığı evin camını kırdığı iddia edilen koca polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü.K. (34) adlı kocanın boşanma aşamasında olup bir aydır ayrı yaşadığı eşi M.K.’nin kaldığı evin önüne giderek tehdit edip penceresine taş atarak kırdığı iddia edildi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olay ilgili Ü.K.’yi gözaltına aldı. Ü.K.’ tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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