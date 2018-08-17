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Eşini terk eden genç kadın, sevgilisiyle kaçmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

İZMİR'de 3 gün önce eşini terk edip, ortadan kaybolan ve ailesinin kaçırıldığını düşündüğü Sevgi Kumsündü (25), Sakarya'da bulundu.

Eşini terk eden genç kadın, sevgilisiyle kaçmış

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de 3 gün önce eşini terk edip, ortadan kaybolan ve ailesinin kaçırıldığını düşündüğü Sevgi Kumsündü (25), Sakarya'da bulundu. Kumsündü'nün, kendisini bulan polislere, sevgilisiyle kaçtığını ve eşinden boşanmak istediğini söylediği öğrenildi.
Araç takip sistemleri sorumlusu Orçun Kumsündü ile geçen yıl evlenen Sevda Kumsündü, 3 gün önce ortadan kayboldu. Kumsündü'den haber alamayan eşi ve ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin kaçırıldığını düşündüğünü söyleyen Orçun Kumsündü, polise maddi ve manevi sorunlarının olmadığını anlattı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, bir süre önce çalıştığı mağazadan ayrılan genç kadının, evinden çıktıktan sonra taksiye bindiğini ve tek başına İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın iç hatlar bölümüne gittiğini belirledi. Kayıp başvurusu üzerine ülke genelinde araştırma yapan polis, Sevda Kumsündü'yü Sakarya'da buldu. Polise, ailesini aradığını ve eşinden boşanmak istediğini söylediğini belirten Sevda Kumsündü, ilk olarak İstanbul'a geldiğini ardından sevgilisiyle Sakarya'ya geçtiklerini kaydetti. Bu gelişme üzerine Sevda Kumsündü'nün hem ailesi hem de eşi karakola giderek, kayıp başvurularını çekti.

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