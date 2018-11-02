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Eşini toprağa verdi, döndüğünde evinin yandığını gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 17:33 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Fındıklıaksu köyünde, oğluyla birlikte eşinin cenazesinden dönen Mehmet Yıldırım (65), evinin yandığını fark etti.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Fındıklıaksu köyünde, oğluyla birlikte eşinin cenazesinden dönen Mehmet Yıldırım (65), evinin yandığını fark etti. Evini saran alevleri görünce baygınlık geçiren Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Fındıklıaksu köyü meydanında evi olan Mehmet Yıldırım, hastalığa bağlı olarak 3 gün önce yaşamını yitiren eşi Ayşe Yıldırım'ı öğle saatlerinde toprağa verdi. Mehmet Yıldırım, öğleden sonra cenaze dönüşü oğlu Ali Yıldırım ile evinin yakınlarından dumanlar yükseldiğini fark etti. Baba- oğul, bir süre sonra yaklaştıkları evlerinin yandığını gördü. Evini alevler saran Mehmet Yıldırım, baygınlık geçirdi. Ali Yıldırım ise babasını sakinleştirmeye çalışırken, itfaiye ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, evdeki yangına müdahale etmeye başladı. Sağlık ekibi ise Mehmet Yıldırım'ı ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. Babasıyla dumanları görünce orman yangını sandıklarını anlatan Ali Yıldırım, "Biz ot yangını ya da orman yangını sanıyorduk. Bizim ev yanıyormuş. Ablamların içeride olduğunu sandım, onlar komşulara gitmişler. Muhtemelen elektrik kontağından çıktı. Ben yurt dışından geldim. 3 gün önce annem vefat etti. Bugün de başımıza bu geldi" diye konuştu.

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Eşini toprağa verdi, döndüğünde evinin yandığını gördüEşini toprağa verdi, döndüğünde evinin yandığını gördü
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