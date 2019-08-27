HABER

Eşini tüfekle ağır yaralayıp, intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe G.'yi (49) pompalı tüfekle ağır yaralayan Hasan G. (57), aynı silahı çenesinin altına dayayıp, ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.

Eşini tüfekle ağır yaralayıp, intihara kalkıştı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe G.'yi (49) pompalı tüfekle ağır yaralayan Hasan G. (57), aynı silahı çenesinin altına dayayıp, ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.
Olay, Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki Cezaevi Sokak'ta meydana geldi. Emekli Hasan G., yanında pompalı tüfek alıp, ayrılma aşamasında olduğu eşi Ayşe G.'nin işlettiği bakkala gitti. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları süren ve ayrı yaşadıkları öğrenilen çift arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Hasan G., eşinin göğsüne pompalı tüfekle tek el ateş edip, aynı silahı çenesinin altına dayadıktan sonra ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayşe G., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Hasan G. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Eşini tüfekle ağır yaralayıp, intihara kalkıştıEşini tüfekle ağır yaralayıp, intihara kalkıştıEşini tüfekle ağır yaralayıp, intihara kalkıştı

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
Tellere takılan kumru kurtarıldıTellere takılan kumru kurtarıldı
Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildiTunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.