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Eşini tüfekle öldürdüğü iddia edilen Aylin Işık davasında mütalaa

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 14:05 | Son Güncelleme

Sultangazi’de 2017 yılında tartıştığı eşi Cihangir Işık’ı silahla öldürdüğü iddia edilen Aylin Işık’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Sultangazi’de 2017 yılında tartıştığı eşi Cihangir Işık’ı silahla öldürdüğü iddia edilen Aylin Işık’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Aylin Işık’ın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, maktulün annesi gözyaşlarına boğuldu.
Sultangazi’de 2017 yılında tartıştığı eşi Cihangir Işık’ı silahla öldürdüğü iddia edilen Aylin Işık’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları ve tutuklu sanık Aylin Işık ile maktul Cihangir Işık’ın annesi ve kardeşi hazır bulundu.
Duruşmada söz verilen maktulün annesi Yazgülü Şubatlı’nın avukatı Özge Gümüş, olayın meşru müdafaa sınırları içerisinde kalmadığını söyledi. Dosyada bulunan fotoğraflar değerlendirildiğinde haksız tahrike yönelik savunmaları kabul etmediklerini kaydeden avukat, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Müşteki avukatının beyanının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Mütalaada maktul ile sanık arasında uzun süreden beri şiddetli geçimsizlik olduğu ve sanığın evi terk edip bir süre ailesinin yanına gittikten sonra olaydan kısa bir süre önce tekrar eve döndüğü yer aldı. Olay gecesi maktul ile sanığın tartıştığına ve maktulün sanığa sinkaflı sözler söylediği kaydedilen mütalaada “Maktulün sanığa küfürlü ve sinkaflı sözlerle hakaret ve tehditte bulunduktan sonra, yatağın içerisine girdiği, sanığın bunu fırsat bilip maktule ait ruhsatsız av tüfeği ile maktulün başına bir el ateş ederek öldürdüğü” anlatıldı.
Otopsi raporuna göre maktul Cihangir Işık’ın ölüm nedeninin ‘yüz ve kafatası çoklu kırıkları ile birlikte büyük damar yaralanmasından gelişen dış kanama ve beyin kanaması ve beyin doku hasarı’ olduğu aktarılan mütalaada tüm deliller değerlendirildiğinde eşe karşı kasten öldürme suçunun işlendiğini ve sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği kaydedildi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.
Mütalaa okunurken anne Yazgülü Şubatlı’nın, oğlu Cihangir Işık’ın ölüm nedeninin açıklandığı kısımda mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamayarak ağladığı görüldü.
Esasa ilişkin savunmaları sorulan sanık avukatları Esin Yeşilırmak ve Celal Karaoğlu, savunma için süre istediklerini söyledi. Sanık avukatları ayrıca sanığın cezaevinde bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğunun olduğunu, sanığın olayda meşru müdafaa içerisinde olduğunu ekledi ve sanık Aylin Işık’ın tahliyesini talep etti.
Sanık avukatlarının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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