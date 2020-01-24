HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

Eşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Eşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak'ta yaşayan Nuri E, dün akşam eşi Şerife E'yi yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesine götürdü.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şerife E'nin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, eşi Nuri E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nuri E. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Şerife E'nin cenazesi, Çarşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartopu oynarken kafasına düşen taşla ölen Metehan son yolculuğuna uğurlandıKartopu oynarken kafasına düşen taşla ölen Metehan son yolculuğuna uğurlandı
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere katılım çığ gibi büyüyorHDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere katılım çığ gibi büyüyor
Binbir derde deva nar ve suyunun faydalarıBinbir derde deva nar ve suyunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale zanlı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Robin Hood' bu seferde İzmit'te ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyor! Bu seferde orada ortaya çıktı

Polisi görünce çoraplarına sakladıkları altınları yola attılar

Polisi görünce çorabından çıkarıp yola attı

Kadıköy’de feci ölüm

Kadıköy’de feci ölüm

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

İBB'den, belediye önüne ayva döken satıcıyla ilgili açıklama

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, su kanalına atmak isterken yakalandı

Cesedini sürüklerken fark edildi!

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla vedalaşıp son çayını içti

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla vedalaşıp son çayını içti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.