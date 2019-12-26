HABER
  4. Eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

Eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 20:26 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşlı bir adam, eşini tüfekle vurduktan sonra kendisini de aynı tüfekle intihar etti.Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Dilküşah Mahallesi’nde 70 yaşındaki Şaban A., iddialara göre bunalıma girmesi sonucu 65 yaşındaki eşi Nesibe A.’yi evde bulunan tüfekle vurarak öldürdü.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşlı bir adam, eşini tüfekle vurduktan sonra kendisini de aynı tüfekle intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Dilküşah Mahallesi’nde 70 yaşındaki Şaban A., iddialara göre bunalıma girmesi sonucu 65 yaşındaki eşi Nesibe A.’yi evde bulunan tüfekle vurarak öldürdü. Şaban A., ardından aynı tüfekle intihar etti. Akşam işten eve dönen çiftin çocukları Seçkin A., kanlar içinde yerde yatar halde anne ve babasını buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede çiftin öldüğünü belirledi.
Olay sonrasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Ayvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildiAyvalık'ta 2 bin 400 litre 'sahte içki' ele geçirildi
Kadınların savunma taktikleri: 'Gölge bir erkek yarattım'Kadınların savunma taktikleri: 'Gölge bir erkek yarattım'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza!

Taksim-Kabataş hattında seferler yapılamıyor!

Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.