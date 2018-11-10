Eşini tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Ahmet Kılavur (54) tartıştığı eşi Cemile Kılavur'u (53), av tüfeğiyle öldürüp, yaşamına son verdi. Bağlar Mahallesi'nde oturan Ahmet ve Cemile Kılavur çifti arasında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kılavur, ruhsatlı tüfeğiyle eşi Cemile'ye ateş etti. Kılavur, ardından da tüfeği çenesinin altına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kılavur çifti, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ahmet ve Cemile Kılavur çiftinin cenazeleri, otopsi için morga kondu.
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