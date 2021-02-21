HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini tüfekle yaralayan adam intihar etti

Eşini tüfekle yaralayan adam intihar etti

21.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da eşiyle tartışan adam, eşini ayaklarından tüfekle vurarak yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.Olay, Gülağaç ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

Aksaray’da eşiyle tartışan adam, eşini ayaklarından tüfekle vurarak yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.
Olay, Gülağaç ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde ikamet eden Muhterem U. (61) ve eşi Ayşe U. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhterem U., evde bulundan av tüfeğini alarak eşi Ayşe U.’ya ateş etti. Eşini ayaklarından yaralayan adam, daha sonra tüfeği başına dayayarak yaşamına son verdi. Evdeki silah seslerini duyan çocukları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık görevlileri gönderildi. 112 Acil Yardım ekipleri Muhterem U.’nun öldüğünü belirlerken, Ayşe U. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Akılalmaz olay: İmam nikahından sonra kayıplara karıştıAkılalmaz olay: İmam nikahından sonra kayıplara karıştı
49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?49 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 49?
1/

En Çok Okunan Haberler

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Evlilik vaadiyle dolandırıldı: İmam nikahı kıyıldı, kayıplara karıştı

Akılalmaz olay: İmam nikahından sonra kayıplara karıştı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Çamlıca Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi

Yayınlar başlamıştı: İşte son hali

Antalya'da şoke eden olay: Aynı aileden 6 kişinin mezar taşı kırıldı

Hepsi aynı aileden! Mezar taşları parçalandı

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.