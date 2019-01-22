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Eşini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 19:36 | Son Güncelleme

Eşini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, eşini tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sart Mahallesi'nde ikamet eden Birol G. (25) ile eşi Gamze G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Birol G, tartışma sırasında tüfekle 2 el ateş ederek eşini kolundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Gamze G, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Birol G. ise bir süre sonra Jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada Birol G'nin 4 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

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