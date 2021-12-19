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Eşini TV’deki spikerden kıskandı, milyonlarca dolar zarara uğrattı: Uyurken hakaret ederek üzerime uçtu

19.12.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyondaki kadın spikerden kıskanması nedeniyle eşinden boşanmak isteyen İzmirli iş insanı Mehmet Biçer, eşi Ö.G.B.’nin kendisini darp ederek zorla çek imzalattığı iddiasıyla kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendi. Mahkemenin hakkında verdiği yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle yaklaşık 6 milyon dolarlık zarara uğradığını söyleyen Biçer, "Bu kıskançlık benim hayatımı tehlikeye atacak boyuta geldi. Bir gece uyurken bana hakaret ederek üzerime uçtuğunu gördüm." dedi.

Eşini TV’deki spikerden kıskandı, milyonlarca dolar zarara uğrattı: Uyurken hakaret ederek üzerime uçtu

İzmirli iş insanı Mehmet Biçer (52), bundan 3 sene önce Ö.G.B. (55) ile Antalya’da evlendi. Evliliğin ilk senelerinde her şeyin normal olduğunu söyleyen Biçer, son zamanlarda eşinin kıskançlık huyunun ortaya çıktığını iddia etti.

Talihsiz bir evlilik yaşadığını ifade eden Biçer, “4 yıl flört döneminden sonra 3 yıl evlilik süremiz oldu. Son zamanlarda bayağı bir sorun yaşadık. Kıskançlık yüzünden psikiyatrik olarak 2 sene tedavi gördü. Kıskançlığı aşamayınca ben boşanmak istedim. ‘Beni bırakamazsın’ dedi. Olay günü ben evden ayrılıp babama yerleştim. Babamın evine polis gelerek eşimin benim hakkımda zorla senet imzalatıp darp ettiğim iddiasıyla şikayetçi olduğunu söylediler. Beni karakola götürüp sabaha kadar orada tuttular. Ertesi gün adliyeye sevk edildim. Adliyede savcı tutuklanmamı istedi. Sulh Ceza Hakimliği ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bıraktı” dedi.

"YALAN VE KUMPASIN İÇİNDE KALDIM"

Eşi tarafından bir yalan ve kumpasın içinde kaldığını iddia eden Biçer, “Televizyondaki haber spikeri kadınsa 15 dakikadan fazla haber izleyemiyorduk. Sosyal medyadaki tüm arkadaşlarımı arayarak rahatsız ediyordu. Bir arkadaşımla yemeğe çıkmam söz konusu değildi. Bir yere gidince 15 kere aramışlığı vardır. Bunlarla ilgili sabit mesajlarımız, delillerimiz mevcut. Benim ondan zorla çek aldığımı ve darp ettiğimi söyledi. Böyle bir olay hiç yaşanmadı. Darp olayıyla ilgili kemik kırığı olduğunu söyledi ama bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı” diye konuştu.

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“5-6 MİLYON DOLARLIK ZARARIM VAR"

Mahkemenin verdiği yurtdışı çıkış yasağından dolayı 3 aydır beri yurtdışına çıkıp iş takibi yapamadığını söyleyen Biçer, “Yurtdışına çıkamadığım için 5-6 milyon dolarlık zararım var. Bu konulardaki yazışmalarım da mevcut. Bunların tazminini isteyeceğiz. ‘Çamur at izi kalsın’ diyen kendi eşiniz ise insan konuşamıyor bile. Büyük bir iş kaybım söz konusu. Babam da bu olaylar yüzünden 10 gün hayati tehlikeyle yoğun bakımda yattı. Elimizde yargının verdiği takipsizlik kararı var. İyi ki adalet var. Her şey en kısa zamanda ortaya çıktı. Yüce Türk adaleti gereğini yaptı. Bundan sonra da bu davanın takipçisi olacağım” dedi.

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"UYURKEN HAKARET EDEREK ÜZERİME UÇTU"

Evliliğini kurtarmak için pek çok şeyi idare ettiğini de savunan Biçer, “Bu kıskançlık benim hayatımı tehlikeye atacak boyuta geldi. Bir gece uyurken bana hakaret ederek üzerime uçtuğunu gördüm. 2 kere psikiyatrik tedavi için gittik. Ben de yanında oldum ama evliliği kurtaramadık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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