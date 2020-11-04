Eşini uykuda öldüren sanığa iyi hal indirimi

Uyuyan eşini ağzını koli bandıyla bantlayarak öldüren sanık Tuncay Tezcan’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme ‘kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapse çarptırılmasına hükmetti. İstanbul Fatih’te 24 Mayıs 2019 tarihinde, boşandıktan sonra barışıp birlikte yaşadığı eski eşi Ayşe Özlem Bağdemir’i uyurken ağzını bantlayarak öldüren sanık Tuncay Tezcan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Tuncay Tezcan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mütalaada sanığın tahrik hükümlerinden faydalanmak için beyanda bulunduğu anlatıldı Duruşmada önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarladığını kaydeden cumhuriyet savcısı, sanık ile maktulün boşandığını, yapmış oldukları görüşmeler neticesinde birlikte yaşamaya devam ettiklerini, dosyaya yansıyan tanık beyanları doğrultusunda taraflar arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, olay tarihinde çıkan tartışma neticesinde sanığın maktulü öldürdüğünü belirtti. Sanığın tahrik hükümlerinden faydalanmak için birtakım iddialarda bulunduğunun anlatıldığı mütalaada, dinlenen tanık beyanları doğrultusunda sanığın öncesinde maktule ailesinin evine dönmesi halinde kendisine zarar vereceğini söylediği, dolayısıyla sanığın beyanlarının tahrik hükümlerinden faydalanmaya yönelik asılsız beyanlar olduğu kaydedildi. Mütalaada, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatı bilirkişi raporu talep etti

Mahkemeye sundukları yazılı savunmayı tekrar ettiğini belirten sanık avukatı, “Müvekkilimin olay tarihinde kullandığı ilaçların bilincini nasıl etkilediği konusunda bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, “Sanığın tasarlayarak eşini kasten öldürdüğü dosya kapsamında sabittir. En üst hadden cezalandırılmasını isteriz” diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Tuncay Tezcan, “Takdir yüce mahkemenindir” şeklinde konuştu.

15 yıl hapse mahkum edildi

Sanık Tuncay Tezcan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, suçun tahrik altında gerçekleştiğini kaydederek 18 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. Sanığın sabıkasız geçmişini lehine indirim sebebi kabul eden mahkeme heyeti, 15 yıl hapse mahkum edilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayşe Özlem Bağdemir ‘maktul’, Tuncay Tezcan ise ‘şüpheli’ olarak yer almıştı. İddianamede, 24 Mayıs 2019’da Fatih ilçesinde saat 06.50 sıralarında maktulün oğlunun eve geldiği ve içeri girdiğinde annesini yatak odasında ağzı bantlı şekilde hareketsiz yatarken gördüğü belirtilmişti.

Maktulün boyun bölgesinden ağız bölgesine kadar sarılı olan kumaş ve üzerine yapışık olan koli bantlarıyla yattığı yatağın başucunda, ‘bunu siz istediniz’ yazılı not bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelinin yakalandığı ve ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, çocuklarının ısrarı üzerine birlikte yaşamaya başladıklarını, olay günü çok sayıda ilaç içtiğini, maktulü bağırmasını önlemek için bantladığını ve niyetinin intihar etmek olduğunu söylediği kaydedilmişti.

İddianamede, şüphelinin ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

