Eşini uykudayken bıçaklayarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

“Kızımın telefonundan arandım”

İddianamede, Hatice Soysal’ın annesi Meliha Bulkaç’ın ifadesine yer verilerek, Bulkaç’ın, “Olay tarihinde kızımın ikametinde ayrı bir odada yatıyordum. Gece saat 02.30 sıralarında telefonum çaldı. Kızımın telefonundan arandım ancak telefona yetişemedim. Daha sonra ben aradım telefonu Rüstem açtı, bana ‘Odada bir şey oldu git bak’ dedi. Kızımın odasına gittim, kapıyı Adnan açtı bana ‘Rüstem’i al sizin eve gidin’ dedi. Ben o esnada Hatice’yi göremedim, meydana gelen olaydan şikayetçiyim” dediği aktarıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Şüpheli Adnan Soysal’ın “eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tutuklu şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

