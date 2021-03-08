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Eşini uykudayken bıçaklayarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

08.03.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli’de karısını uyuduğu sırada boynundan bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan cani koca hakkında, “eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Sultanbeyli’de 7 Ocak 2021 tarihinde eşi Hatice Soysal’ı (39) uyuduğu sırada önce boynundan bıçaklayarak ardından boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Adnan Soysal (36) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Öldürmeyi planlamışAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hatice Soysal ile Adnan Soysal’ın resmi nikahlı evli oldukları, şüphelinin olay tarihinden önce eşi Hatice’yi öldürmeyi planladığı, sürekli ölüm konusunu düşündüğü belirtildi.Uyurken boynundan bıçakladıOlay tarihi olan 7 Ocak 2021 tarihinde Sultanbeyli’de ikametlerinde şüphelinin kayınvalidesi ve oğlunun bulunduğu, gece saat 03.00’da maktul Hatice Soysal’ın yatak odasında uyuduğu sırada şüphelinin mutfaktan aldığı bıçakla maktulü boyun kısmından bıçakladığı anlatıldı.

Sultanbeyli’de karısını uyuduğu sırada boynundan bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan cani koca hakkında, “eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Sultanbeyli’de 7 Ocak 2021 tarihinde eşi Hatice Soysal’ı (39) uyuduğu sırada önce boynundan bıçaklayarak ardından boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Adnan Soysal (36) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Öldürmeyi planlamış
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hatice Soysal ile Adnan Soysal’ın resmi nikahlı evli oldukları, şüphelinin olay tarihinden önce eşi Hatice’yi öldürmeyi planladığı, sürekli ölüm konusunu düşündüğü belirtildi.

Uyurken boynundan bıçakladı
Olay tarihi olan 7 Ocak 2021 tarihinde Sultanbeyli’de ikametlerinde şüphelinin kayınvalidesi ve oğlunun bulunduğu, gece saat 03.00’da maktul Hatice Soysal’ın yatak odasında uyuduğu sırada şüphelinin mutfaktan aldığı bıçakla maktulü boyun kısmından bıçakladığı anlatıldı. Maktulün çığlık atarak uyandığı, şüpheliye “sen ne yaptın” dediği, yatağın yan tarafına düştüğü, şüpheli Adnan Sosyal’ın maktulün nefes almasını önlemek amacıyla yastıkla maktulü boğduğu kaydedildi.

“Kızımın telefonundan arandım”
İddianamede, Hatice Soysal’ın annesi Meliha Bulkaç’ın ifadesine yer verilerek, Bulkaç’ın, “Olay tarihinde kızımın ikametinde ayrı bir odada yatıyordum. Gece saat 02.30 sıralarında telefonum çaldı. Kızımın telefonundan arandım ancak telefona yetişemedim. Daha sonra ben aradım telefonu Rüstem açtı, bana ‘Odada bir şey oldu git bak’ dedi. Kızımın odasına gittim, kapıyı Adnan açtı bana ‘Rüstem’i al sizin eve gidin’ dedi. Ben o esnada Hatice’yi göremedim, meydana gelen olaydan şikayetçiyim” dediği aktarıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Şüpheli Adnan Soysal’ın “eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tutuklu şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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