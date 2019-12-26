Eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren koca: O mesajları görünce...

Olay, geçen nisan ayında Dört Eylül Mahallesi'ndeki bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, biri 3, diğeri 6 yaşında 2 çocuk babası çiftçi Suat Ülker ile Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt fabrikasında işçi olarak çalışan eşi Hatice Ülker, kırsal Dağdere Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına misafirliğe gitti. Çift ziyaretin ardından, birlikte yaşadıkları, Hatice Ülker'in annesi Şükran Gezgin ile beraber tekrar evlerine döndü. Suat Ülker, henüz bilinmeyen nedenle, eşi Hatice Ülker'i uyuduğu sırada elleriyle boğarak öldürdü. Evden kaçan Suat Ülker, durumu telefonla aradığı erkek kardeşine anlattı. Suat Ülker, kardeşinin haber vermesi üzerine, kırsal Dallık Mahallesi yolu üzerinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Tutuklanan sanık hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

'BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM'

Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Suat Ülker, Hatice Ülker'in babası Mehmet Gezgin ve annesi Şükran Gezgin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada eşinin kendisini aldattığını ileri süren Suat Ülker, eşi Hatice Ülker'in telefonuna başkasından gelen bir mesajı yakaladığını, ardından da öldürme niyeti olmadan eşinin boğazını sıktığını söyledi. Suat Ülker, "Olayın olduğu gün aramızda hiçbir sorun yaşanmamıştı. Eve geldikten sonra eşim telefonu hiç elinden bırakmadı. Hatta 'Neden telefona yapışıksın' diye sorduğumda 'Seni ilgilendirmez' cevabını verdi. Gece, çocuklarımız yatak odasında uyuduktan sonra onları kaldırıp içeriye yatırdım. Geri döndüğümde eşim hala telefonla oynuyordu. Zaten aldatıldığımdan şüpheleniyordum. Biraz balkonda durduktan sonra yeniden yatağa döndüğümde eşimin uyuduğunu, telefonunun da şarjda olduğunu gördüm. Telefonu alarak kontrol etmeye başladım ve 'Bu tripler niye istemiyorsan giderim' mesajını gördüm. Bu sırada uyanan eşimle tartışmaya başladık" dedi.