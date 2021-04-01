Eşini üzerine benzin döküp yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde aldatıldığını iddia ederek eşinin üzerine benzin döküp yakan zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Daha önce eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle hapis cezası alan zanlının intikam almak için bunu yaptığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kendisini aldattığını iddia ettiği eşini motosikletle Süleymanpaşa ilçesindeki ormanlık alana getiren Ekrem A. (29), tartıştığı eşi Ayşe A.’yı (29) üzerine benzin dökerek yaktı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ayşe A., üzerindeki alevleri söndürdükten sonra yaklaşık 2 kilometre yürüyerek, çevredeki vatandaşlarca çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan Ekrem A. ise jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkta ifade veren zanlı, aldatıldığını ileri sürerek, ormanlık alanda çıkan tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilen Ekrem A.’nın verdiği ifade ortaya çıktı.