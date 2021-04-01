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  4. Eşini üzerine benzin döküp yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Eşini üzerine benzin döküp yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı

01.04.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde aldatıldığını iddia ederek eşinin üzerine benzin döküp yakan zanlının ifadeleri ortaya çıktı.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde aldatıldığını iddia ederek eşinin üzerine benzin döküp yakan zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Daha önce eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle hapis cezası alan zanlının intikam almak için bunu yaptığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kendisini aldattığını iddia ettiği eşini motosikletle Süleymanpaşa ilçesindeki ormanlık alana getiren Ekrem A. (29), tartıştığı eşi Ayşe A.’yı (29) üzerine benzin dökerek yaktı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ayşe A., üzerindeki alevleri söndürdükten sonra yaklaşık 2 kilometre yürüyerek, çevredeki vatandaşlarca çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan Ekrem A. ise jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkta ifade veren zanlı, aldatıldığını ileri sürerek, ormanlık alanda çıkan tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilen Ekrem A.’nın verdiği ifade ortaya çıktı.

“Sen beni yaktın bende seni yakacağım”
İddiaya göre Ayşe A.’nın eşi Ekrem A.’dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduktan bir süre sonra çocuklarını gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Muratlı ilçesinde devam eden kamu davasında Ekrem A., 3 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Hapis cezasına çarpıtılan Ekrem A.’nın konuşmak için ormana götürdüğü eşini “Sen beni yaktın bende seni yakacağım” diyerek üzerine benzin döküp yaktığı öğrenildi.

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