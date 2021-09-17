HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşini ve 1,5 aylık bebeğini kolonyayla yakmaya çalışan caninin ilk sözleri

Eşini ve 1,5 aylık bebeğini kolonyayla yakmaya çalışan caninin ilk sözleri

17.09.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Menderes ilçesinde, eşi Fatma E. (21) ile 1,5 aylık oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya döküp, ateşe vererek, yaktığı iddiasıyla tutuklanan Veysi E.'nin (29) emniyetteki ifadesinde, "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Eşini ve 1,5 aylık bebeğini kolonyayla yakmaya çalışan caninin ilk sözleri

Olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında, Menderes ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 'Yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu bulundurmak' dahil birçok suçtan tutuklu bulunan ve 4 ay önce pandemi nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Veysi E., iddiaya göre, eşi Fatma E.'yi öğle yemeğine eve gelmeyince çalıştığı markete giderek darbetti.

KOLONYA DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Zorla eve getirdiği eşine şiddet uygulamayı sürdüren Veysi E., Fatma E. ile 1,5 aylık oğlu Ömer'in üzerine kolonya dökerek, ateşe verdi. Fatma E.'nin çığlıkları ile bebeğin ağlamasını duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ile oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakınları Veysi E.'nin, eşini kıskandığını ve sürekli bunu söylediğini öne sürdü.

EŞİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., önce olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi süren Fatma E., daha sonra ifadesini değiştirerek, eşi tarafından tehdit edildiğini aktardı. Bunun üzerine Veysi E., önceki gün gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen Veysi E.'nin ifadesinde "Olayın nasıl meydana geldiğini bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysi E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan anne ile oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Eşini ve oğlunu üzerlerine kolonya döküp ateşe verdi! Eşini ve oğlunu üzerlerine kolonya döküp ateşe verdi! "Yanlışlıkla oldu" demişti ama gerçek bambaşka çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktıMezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktı
Türk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildiTürk 'Iron Man' bunu da yaptı! Derisinin altına yerleştirildi
Korku dolu anlar böyle görüntülendiKorku dolu anlar böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
kolonya kadına şiddet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Pfizer aşısında tespit edildi! Sayı artıyor

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Mutfakta karşılaştı, dehşeti yaşadı!

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

Camdaki Kız'da şok sahne! Kızı ve damadını gözetlerken yakalandı

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İngiltere, Türkiye'yi listeden çıkarıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.