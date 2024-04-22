Eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı! Saatlerce direndikten sonra kaçmaya çalıştı: Film gibi operasyonla yakalandı

İzmir'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp, 3 saat bıçakla direndikten sonra polisin müdahalesi ile gözaltına alınan firari hükümlü Yılmaz Dai'nin, apartman boşluğunda yakalandığı anların cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Görüntülerde, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekibin, Dai'yi kaçtığı apartman boşluğunda yakalayarak, düşmemesi için müdahale ettikleri anlar yer alıyor.

Ayrıca, Dai'nin kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





