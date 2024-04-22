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  4. Eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı! Saatlerce direndikten sonra kaçmaya çalıştı: Film gibi operasyonla yakalandı

Eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı! Saatlerce direndikten sonra kaçmaya çalıştı: Film gibi operasyonla yakalandı

22.04.2024 15:35
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İzmir'de ailesini rehin alan ve sabıkası kabarık olan Yılmaz Dai'nin polisten kaçma girişimine ait görüntüler ortaya çıktı. Film gibi operasyonda polisin apartman boşluğunda yakaladığı şüpheliyi kıskıvrak yakaladığı anlar yer aldı.

İzmir'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp, 3 saat bıçakla direndikten sonra polisin müdahalesi ile gözaltına alınan firari hükümlü Yılmaz Dai'nin, apartman boşluğunda yakalandığı anların cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

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SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Görüntülerde, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekibin, Dai'yi kaçtığı apartman boşluğunda yakalayarak, düşmemesi için müdahale ettikleri anlar yer alıyor.

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Ayrıca, Dai'nin kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)

14Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir rehine
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