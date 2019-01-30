HABER

Eşini ve bebeğini darp ettiği iddia edilen şahıs serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:03 | Son Güncelleme

Konya’da, ağlayan 7 aylık bebeğini ve eşini darp ettiği iddia edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan iki katlı bir evin bodrum katındaki dairede meydana geldi.

Konya’da, ağlayan 7 aylık bebeğini ve eşini darp ettiği iddia edilen zanlı, sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan iki katlı bir evin bodrum katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, M.K. sürekli ağlayan 7 aylık kız çocuğunu ve bebeğini susturamayan eşini darp etti. Darp ettiği sırada elinde pompalı tüfek olduğu iddia edilen M.K., evden ayrıldıktan sonra komşuların ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri evde bulunan pompalı tüfeği de inceleme için aldı. Eve gelen sağlık görevlileri de anne F.K. ve bebeğini hastaneye götürdü.
Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan M.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Borçlusunu yere yatırıp boğazına bıçak dayadıBorçlusunu yere yatırıp boğazına bıçak dayadı
Freni boşalan iş makinesi minibüse çarptı: 6 yaralıFreni boşalan iş makinesi minibüse çarptı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

O ödemeler yarın yapılıyor!

O ödemeler yarın yapılıyor!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.