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Eşini ve çocuğunu beklerken maganda kurbanı oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 18:20 | Son Güncelleme

Bursa’da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı.Olay, Osmangazi’ye bağlı Tahtakale’de meydana geldi.

Eşini ve çocuğunu beklerken maganda kurbanı oldu

Bursa’da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, Osmangazi’ye bağlı Tahtakale’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (47), birden masaya yığıldı. Hastürk’ün imdadına koşan arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mülayim Hastürk’e ilk müdahalede bulundu. Sırtına etraftan atılan bir silahtan çıkan serseri kurşunun girdiği tespit edilen yaşlı adam hemen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastürk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Hastürk’ün Karacabey’den dönen eşi ve çocuklarını almak için kahvede beklediği öğrenildi. Hastürk’ün kahvede bir çay içip oradan da garaja giderek eşi Yasemin ve oğlu Harun Erkin’i almaya gideceği ortaya çıktı. Hastürk adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından evinin yakınında bulunan Aydede Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Öte yandan, Hastürk’ün acılı babası Harun Hastürk oğlunun tabutu başında gözyaşı döktü.

Eşini ve çocuğunu beklerken maganda kurbanı oldu

Eşini ve çocuğunu beklerken maganda kurbanı oldu

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