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Eşini ve çocuklarını 6 saat rehin alan koca, hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

MERSİN'de tartıştığı eşiyle çocuklarını 6 saat boyunca rehin tutan Ali A., olayın ardından ilk kez hakim karşısına çıktı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de tartıştığı eşiyle çocuklarını 6 saat boyunca rehin tutan Ali A., olayın ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Ali A., eve girmek için kilitli kapıyı kırmaya çalışan polislerden korunmak için eşini bıçakla rehin tuttuğunu öne sürdü.
Merkez Toroslar İlçesinde 1 Eylül günü evi terk etmek isteyen eşini ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan Ali A., ilk kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından yargılanan tutuklu sanık Ali A., mağdur Nurcan A., müşteki avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada ilk olarak söz alan sanık Ali A., hakkındaki iddiaları reddetti. Olay günü evi terk etmek isteyen eşinin kendisine hakaret ettiğini ve paspasın sapı ile kendisine vurduğunu iddia eden sanık Ali A., tartışma sırasında eşinin balkona kaçması üzerine olay yerine polislerin geldiğini söyledi.
EŞYALARINI DA YAKMIŞ
Polislerden korktuğu için eşini rehin aldığını söyleyen Ali A., "Olay günü eşim eşyalarını toplamış gidiyordu. Kızıp birkaç eşyasını yaktım. Bunun üzerine aramızda tartışma yaşandı. Eşim tartışma sırasında balkona kaçıp, bağırmaya başladı. Bağırışları duyan komşular polise haber vermiş. Evin önüne çok sayıda polis geldi. Polisler kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştı. Ben de korktum ve bıçakla eşimi rehin aldım. Polisler balkonda biber gazı sıktı. Amacım eşime zarar vermek değildi. Ben kendisini seviyorum. Arbede sırasında oğlumun eli kesildi. Emniyet amiri gelince ikna oldum. Yaptığımdan pişmanım tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
OĞLU 'ANNE ÖLME' DİYE YALVARMIŞ
Mağdur Nurcan A. ise ifadesine başlamadan önce eşinin gözlerine bakmasını istedi. Gözyaşlarını tutamayan Nurcan A., kocasının çalışmayıp bütün gün evde oturduğunu belirterek, "Olaydan önceki gece tartıştık. Eşim paspasın sopası ile camı çerçeveyi kırdı. Olay günü eşyalarımı toplayıp evi terk etmek istedim. Çocuklarım da benimle gelmek istedi. Sabah bavulları gören eşim sinirlendi. Eşyalarımızı, çocuklarımın oyuncaklarını sobaya atıp yaktı. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Bıçak alıp beni tehdit etmeye başladı. Elinden kurtulup yardım istemek için balkona kaçtım. Peşimden gelerek, saçımdan tutup, yerde sürüklemeye başladı. Büyük oğlum yatak odasında kalan bıçağı sakladı. Bıçağı bulamayan eşim mutfaktan yeni bıçak aldı. Bıçağı boğazıma dayadı. Polisler 6 saat boyunca beni kurtarmaya çalıştı. Çok korktum. Oğlum 'anne ölme' diye yalvarıyordu. Eşim polisin müdahalesi sonrasında beni bıraktı. Daha sonra büyük oğlumu rehin alarak arkadan kaçtı. Yaşadıklarımı hala unutamıyorum" dedi.
'AİLEMİN VE ÇOCUKLARIMIN GÜVENLİĞİ İÇİN ŞİKAYETÇİYİM'
Nurcan A., kadın hakimin 'Şikayetçi misin?' sorusuna ise, "Onu çok seviyorum. Ölmekten korkmuyorum. Ama ailemin ve çocuklarımın güvenliği için şikayetçiyim" ifadesini kullandı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.
Nurcan A.’ya destek için Mersin Kadın Platformu üyesi çok sayıda kadın adliye önünde basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Zübeyde Akpınar, tutuklu yargılanan sanık Ali A.'nin gerekli cezayı alması için mahkeme heyetine seslendi. Burada kısa bir açıklama yapan mağdur Nurcan A., ise "Ölmekten korkmuyorum ama Emine gibi çocuklarımın gözü önünde öldürülmek istemiyorum. Lütfen bu şiddet son bulsun" ifadesini kullandı.

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