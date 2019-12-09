Eşini ve kayınbiraderini vuran sanığın yargılandığı davada karar

Arnavutköy’de bir mezarlıkta tartıştığı eşi ve kayınbiraderini tüfekle vuran sanık Yolcu Güngören, 15 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Arnavutköy’de bir mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören (40) ve kayınbiraderi Haluk Bakar’ı (38) pompalı tüfekle yaralayan sanık Yolcu Güngören’in (51) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yolcu Güngören, mağdur Handan Güngören, müşteki Haluk Bakar’ın avukatları Adnan Küpçük ve Osman Şen ile sanık avukatları Ali Çelik ve Murat Nas katıldı.

Duruşmada söz alan mağdur Handan Güngören, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve eşinin tahliyesini talep ettiğini dile getirdi. “Sanığın kastı öldürmeye yönelik”

Beyanlarının yazılı olduğu dilekçeyi ve müşteki Haluk Bakar’ın yaralanmasına ilişkin fotoğrafları mahkemeye sunduklarını dile getiren avukatı Osman Şen, “Müvekkilimizin yaralanmasının derecesi ve fotoğraflarda görülen yaralanması dikkate alındığında sırt üst bölgesinden toplu bir şekilde saçma taneleri ile yaralandığı anlaşılmaktadır. Fotoğraflarda sanığın kastının doğrudan öldürmeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır ve sanığın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında değişiklik yaptı

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkındaki kanun yönünden kısmen değişiklik yapacağını kaydetti. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan kamu davası açıldığını ancak aynı kanuna yönelik sanığın Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı ve bu suçtan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verildiğini belirterek, bu suçtan yeniden açılan kamu davasının reddedilmesini talep etti. “Sırtından vurmadım”

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Yolcu Güngören, “Olay günü ben, eşim ve abisi arka arkaya araçlarla mezar ustası ile görüşmek için mezarlığa gittik. Haluk Bakar bana yönelik hakaret ve tehditlerini tekrarlayınca ben tüfeği alarak ateş ettim ancak iddia edildiği gibi sırtından vurmadım. Kesinlikle öldürme kastım yoktur. Peşlerinden koşup ateş etmedim” diye belirtti.

“Tahliyesini talep ediyoruz”

Sanığın ardından söz alan avukatı Ali Çelik, “Katılan vekilinin olayda tasarlama olduğuna dair beyanlarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Müvekkil savunmasında ayrıntılı bir şekilde olayda kullanılan tüfeği neden yanında bulundurduğunu açıklamıştır. Müvekkil uzun süredir tutukludur. Hükümle birlikte tahliyesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Tüfeğini yere doğru ateşlemiştir”

Sanık Güngören’in bir diğer avukatı Murat Nas, sanık ile eşi arasında husumet varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade ederek, “Müvekkil tüfeğini yere doğru mağdur ve müştekinin ayaklarına doğru ateşlemiş, saçmalar her iki mağdura da isabet etmiştir. Silahın içinde patlamamış 3 adet fişek olduğu anlaşılmaktadır. Müvekkil olaydan sonra kaçmadan görevlileri beklemiştir. Hükümle birlikte tahliyesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Güngören, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve tahliyesini talep ettiğini beyan etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yolcu Güngören’i müşteki Haluk Bakar’a yönelik ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 8 yıl 1 ay 15, mağdur Handan Güngören’e karşı işlediği ‘Eşe karşı kasten nitelikli yaralama’ suçundan dolayı ise 7 yıl 6 ay hapse mahkum ederek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, sanık hakkında bıçak taşımak suçundan dolayı kamu davası açılmışsa da suç ile ilgili Gaziosmanpaşa 5. Asliye Mahkemesinde yargılama yapıldığı için aynı suçtan kamu davası açılmasının reddine karar verdi.