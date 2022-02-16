Eşini ve kayınpederini öldürdü, savunması 'pes' dedirtti: Öldürme kastım olsaydı, tüfek yerine tabanca getirirdim

Bilecik'te 16 Kasım 2020'de meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasında olduğu eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'ı adliye çıkışında pompalı tüfekle öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan Acar hakkında, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Acar hakkında hazırlanan iddianameyle Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ÖLDÜRME KASTIM OLSA TABANCA GETİRİRDİM"

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Onur Acar, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, Abdullah Duman'ın eşi Fatma, kızları Reşide Duman ile avukatı İlyas Geçgelen de mahkeme salonunda yer aldı.

Hakim karşısında savunma yapan Acar, öldürme kastının olmadığını öne sürerek, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Ne kadar ateş ettiğimi de saymadım. Fişek bitince tüfeği üzerlerine attım. Öldürme kastım olsa neden tüfek getireyim? Tabanca getirirdim, tüfek tutukluk yapabilirdi. Öldürmek istesem bunun riskine girmezdim. Ayrıca öldürmek istesem adliye önünde yapmaz, gece evlerini basar, evlerinde öldürürdüm" diye konuştu.

"TASARALAYARAK YAPTI"

Duman ailesinin avukatı İlyas Geçgelen ise mahkemede, Onur Acar'a iyi hal ve takdir indirimi yapılmamasını talep ederek, "Adli tıp raporunda belirtildiği üzere yakın mesafeden ve hepsi tek başına ölüm meydana getirebilecek nitelikte birden fazla kez ateş etmek suretiyle ölümlerine sebep oldu. Bu olayı plan ve program dahilinde tasarlayarak işlediği açıkça anlaşılmaktadır. Üzerine atılı tasarlayarak kasten öldürme suçlarından ayrı ayrı en üst hadden cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca iyi hal ve takdir indirimlerinin de uygulanmamasını talep ederiz" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Onur Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

(DHA)

