Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Avcılar’da eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik’in davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın geçmişte yargılandığı ve beraat ettiği bir cinsel istismar dosyasına ilişkin maktulün bilgi sahibi olduğunu ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşündüklerini aktardı.

Avcılar’da bir okulda müdür yardımcısı olan eşi Ayşegül Çelik’i (39) ve onun annesi Fehime Küçük’ü (58) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Reşit Çelik’in (41) davasının görülmesine devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik ile taraf avukatları hazır bulundu.

Ölürken ‘çocuklarım’ diye sayıklamış

Duruşmada tanık olarak dinlenen Polat E., olay günü Ayşegül Çelik’in odasındaki klimanın bozuk olduğunu bu nedenle klimacı çağrıldığını söyledi. Tamircinin gelmesinin ardından maktulün kendisine gürültüde çalışamadığını söylediğini aktaran tanık, Ayşegül Çelik’in ayrıca çocuğunun doğum günü olduğunu söyleyerek işten erken çıkmak istediğini beyan etti. Tanık Polat E. “Ayşegül Çelik’e izin verildikten yaklaşık 1 saat kadar sonra klimacı tekrar okula gelmiş. Ayşegül hanımı kaçırıyorlar diye güvenliğe söylemiş. Bizim aklımıza tinerci gibi bir şey geldi. Kendisi ailevi sorunlarını hiç anlatmazdı. Sadece boşanma davası açtığını biliyorum. Olay yerine gittiğimizde yerde kan vardı. Ayşegül Hanım ‘çocuklarım’ diye sayıklıyordu” şeklinde konuştu.