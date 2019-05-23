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Eşini ve kayınvalidesini öldürmekten tutuklanan sanık ilk kez savunma yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

Avcılar’da eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şahıs, yargılandığı davada ilk kez hakim karşısında savunma yaptı.

Avcılar’da eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şahıs, yargılandığı davada ilk kez hakim karşısında savunma yaptı. Sanık, eşinin kendisine "Sadece yatakta mı işe yararsın. Onu da birini tutup ihtiyacımı görürüm" dediğini iddia etti.
Avcılar’da bir okulda müdür yardımcısı olan ve kendisine boşanma davası açan eşi Ayşegül Ç.’yi (39) ve annesi Fehime Küçük’ü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Reşit Ç. (41), yargılandığı davada ilk kez hakim karşısında savunma yaptı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Reşit Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık, eşinin müdür yardımcısı olduktan sonra tavırlarının değiştiğini ve kendisini küçümsemeye başladığını söyledi. Evliliğinin devamı konusunda ümidinin kalmadığını söyleyen sanık Mehmet Reşit Ç., bir gün eşinin kendisine “Senin hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Sadece yatakta mı işe yararsın. Onu da birini tutup ihtiyacımı görürüm, sen git banyoda ihtiyacını gör” dediğini iddia etti. Sanık, boşanma kararı aldıklarını ancak eşinin daha sonra bu kararından vazgeçtiğini söyledi.
Sanık Mehmet Reşit Ç., başka bir gün ise eşinin kendisine “Git 5 yıllık üniversite bitir öyle karşıma gel” dediğini aktardı. Eşinin Kenan isminde bir arkadaşıyla buluşacağını söylemesi ve hakaret etmesi üzerine kendini kaybettiğini söyleyen Mehmet Reşit Ç., “Yüksek sesle ağza alınmayacak sözler sarf etti. Bu sözler nedeniyle kendimi kaybettim. Daha önce akrabalarımın karıştığı bir olaydan dolayı tehdit almıştım. Bu sebeple silah taşıyordum. Arabanın torpido gözünde bulunan silahı aldım. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Kendimi tamamen kaybetmişim. Ayşegül’ün çığlıklarıyla kendime geldim” dedi.
Eşini silahla vurduktan sonra teslim olmak istediğini ancak çocuklarını görmek için eve gittiğini söyleyen sanık, “Dilim kurumuştu. Su içmek için mutfağa geçtim. Orada kayınvalidem mutfaktaydı. ‘Ne oldu niye geldin?’ dedi. ’Karakola gidip teslim olacağım’ dedim. ‘Kızıma ne yaptın p..venk şerefsiz’ dedi. Vurduğumu ve yaralı olduğunu söyledim. O da bana küfür ve hakaretlerde bulundu. Bıçakla üzerime gelince istem dışı belimdeki silahı çekip rastgele ateş ettim. İstemeden ikinci bir olay meydana geldi. Sonra kaçtım. 15 gün kadar otoyollarda dolaştım. Sonra da adliyeye gidip teslim oldum, istemeden kayınvalidem Fehime ile ilgili olay meydana geldi” dedi.
Müşteki avukatı Handan Satılmışoğlu ise, yaşanan olayın tasarlanarak işlendiğini savunarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Avukat Satılmışoğlu, maktulun yaşadıklarının anlaşılması için Küçükçekmece Adliyesindeki boşanma davası dosyasının incelenmesini talep etti.
Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve müşteki avukatının talep ettiği Küçükçekmece Adliyesindeki boşanma davasına ilişkin dosyanın incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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