Eşini ve kayınvalidesini sokak ortasından bıçakladı mahkemede öldürme kastım yoktu dedi

Esenyurt’ta eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında bıçaklayarak ve arkalarından tüfekle ateş ederek yaralayan sanık, mahkemede öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi.

Esenyurt’ta 27 Ağustos 2018’de eşi Ergül İsenç ile kayın validesi Ayşe Öksüzömer’i bıçakla ve tüfekle yaralayan Hüseyin İsenç’in yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Hüseyin İsenç ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. “Öldürmek amacım yoktu”

Kimlik kontrollerinin ardından savunması sorulan tutuklu sanık Hüseyin İsenç müştekileri öldürmek gibi bir kastı olmadığını söyleyerek “Eşimin ailesi en başından beri evliliğimize karşı çıktı. Eşim annesinin etkisiyle çocuklar ile ilgilenmemektedir. En ufak tartışmamızda polisi arıyordu. Eşim konuşmalarında hakaret ediyordu. Beni aldatmaya yönelik hareketleri ve ilişkileri olduğunu da tespit ettim. Olay günü bıçak ve av tüfeğini korkutmak amacıyla yanıma almıştım. Müştekileri öldürmek amacım yoktu” şeklinde konuştu.

“Evimizi basıp tehditlerde bulunmuştu”

Duruşmada daha sonra söz alana müşteki kayınvalide Ayşe Öksüzömer ise sanık İsenç’in eşine şiddet uyguladığını söyledi.

Kızının gördüğü şiddet sonrası kendilerine sığındığını aktaran Ayşe Öksüzömer, “Olay günü aramızda herhangi bir konuşma olmadan bıçak ile kızıma vurmaya başladı. Elinde 2 tane bıçak vardı. Ben müdahale edince bu kez de bana bıçak ile vurdu. 3 yerimden yaralandım. Kızım ile kaçmaya çalışırken arkamızdan tüfek ile ateş etti. Sanık hakkında şikayetçiyim” dedi. “Sanığı aldatmam gibi bir durum söz konusu değildir”

Müşteki Ergül İsenç ise sanık ile 17 yıldır evli olduğunu söyleyerek “Evliliğimiz boyunca sanık bana sürekli şiddet uygulamıştır. Beni dövmesi nedeniyle birçok kez karakola giderek şikayet ettim ancak tehdit etmesi nedeniyle geri çektim. Boşanma davası açtım ancak beni tehdit etmesinden dolayı geri aldım. Sanığı aldatmam gibi bir durum söz konusu değildir. Olay günü aramızda herhangi bir konuşma olmadı. Benim vücudumda 17 bıçak yarası vardır. Ayrıca tüfek ile ateş etmesi sonucu da yaralandım. Sanıktan şikayetçiyim” şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmada dinlenilen müşteki Ergül ile sanık Hüseyin İsenç’in çocuğu olan, Y.İ. ise annesinin kendisine bakmadığını söyleyerek annesinin babasını aldattığı iddiasında bulundu.