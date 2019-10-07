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Eşini ve kızını kaybeden Birsen Türkmen, 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, eşi Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen'i (14), topladıkları tütünü yağmurdan korumak istedikleri sırada yıldırım çarpması sonucu kaybeden Birsen Türkmen (42), 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor.

Eşini ve kızını kaybeden Birsen Türkmen, 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, eşi Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen'i (14), topladıkları tütünü yağmurdan korumak istedikleri sırada yıldırım çarpması sonucu kaybeden Birsen Türkmen (42), 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor. Eşi ve kızının yasını tutamadan evini geçindirmek için tütün tarlasında çalışmak zorunda kalan Türkmen, "Her yağmur yağdığında, yıldırım çarpacak korkusu ile kabus görüyorum. Yaşadığım çaresizliklere rağmen çocuklarımı hayata hazırlamak zorundayım" dedi.
Kınık ilçesinin kırsal mahallerinden biri olan Taştepe'de yaşayan ve geçimlerini tütün toplayarak sağlayan Türkmen Ailesi, geçen temmuz ayında kabusu yaşadı. Bayram Türkmen, kızı Tülin Türkmen ile yağmurda ıslanmamaları için topladıkları tütünlerin üzerini örtmek istedi. Ancak
baba ve kızı, tütünlerin üzerini kapattıkları sırada, yıldırım çarpması sonucu can verdi.
Eşini ve 14 yaşındaki kızını toprağa veren Birsen Türkmen, yasını bile tutamadan 5 çocuğunun geçimi için tütün tarlasında çalışmayı sürdürdü. Evleri yıkılmak üzere olan aileye, adını açıklamayan bir yardım severden destek geldi. Eski ev yıkılıp, yenisinin yapımına başlandı.
5 ÇOCUĞU İLE DEPODA KALIYOR
Evleri yapılıncaya kadar bir akrabalarına ait tütün deposuna yerleştirilen Birsen Türkmen ve çocukları, eski ve sağlıksız yapıda yaşam savaşı veriyor. Yaşları 10 ile 16 arasında değişen 2'si erkek 3'ü kız 5 çocuğuyla kalan Birsen Türkmen, sadece tütün toplayarak geçimlerini sağladıklarını, başka gelirlerinin bulunmadığını söyledi. Acı olaydan sonra da çalışmaya devam ettiğini, çalışmadıkları takdirde aç kalacaklarını ifade eden Türkmen, çocuklarının okul masraflarını zorlukla karşılıyor. İmkanları olmadığı için okutamadıkları ölen Tülin'in, evin geçimine katkı sağlamak için çalıştığını, şimdi ise 16 yaşındaki kızı Ece'nin bir turşu fabrikasında işe girdiğini söyleyen Türkmen, "Çalışmazsak aç kalacağız. Daha önce tütün hasadı bittiğinde, Tülin belli dönemlerde çalışıp eve para getiriyordu. Şimdi ise Ece çalışıyor" dedi.
Kazandıkları paranın geçimlerini sağlamaya yetmediğini anlatan Birsen Türkmen, "Bir yandan eşim ve kızımın yasını tutuyorum, diğer taraftan evimizin, çocuklarımın masraflarını karşılamak için uğraşıyorum. Her yağmur yağdığında, yıldırım çarpacak korkusu beni mahvediyor. Kabus görüyorum" diye konuştu.

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Eşini ve kızını kaybeden Birsen Türkmen, 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyorEşini ve kızını kaybeden Birsen Türkmen, 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyorEşini ve kızını kaybeden Birsen Türkmen, 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyorEşini ve kızını kaybeden Birsen Türkmen, 5 çocuğu ile yaşam savaşı veriyor

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