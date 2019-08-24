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Eşini ve kızını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 20:13 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs, engelli eşini ve kızını öldürdü.Olay, İshaklı Mahallesi, Toki Toplu Konutları C1-3 Blokta meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs, engelli eşini ve kızını öldürdü.
Olay, İshaklı Mahallesi, Toki Toplu Konutları C1-3 Blokta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan B.(65) evde engelli karısı Meryem B. (60) ve kızı Emine B.’ye (35) tabancası ile ateş etti. Cinayet sonrası Hasan B. teslim olurken kızı Emine B.’nin eşinden boşandığı ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.
Bafra Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından, öldürülen kadınlar otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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