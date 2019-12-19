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Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, eşi Hanife (47) ve kızı Esra Özen'i (23) öldüren Sertok Özen (55), iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı.

Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eşi Hanife (47) ve kızı Esra Özen'i (23) öldüren Sertok Özen (55), iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. Sanığın son sözü ise, “Ölen yabancı birisi değil. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı da kendime yakıştıramıyorum" oldu.

Olay, 15 Ekim 2017'de, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1043 Sokak'ta meydana geldi. Gece yarısı eve alkollü gelen Sertok Özen, eşi Hanife Özen'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sertok Özen, ruhsatsız av tüfeğiyle üniversite öğrencisi kızı Esra ve eşi Hanife Özen'i öldürdü. Özen, daha sonra Muratpaşa Mahallesi'nde oturan bacanağı Osman Göçer'in evine gitti. Göçer, ani bir hareketle tüfeği Özen'in elinden aldı. Panikleyip kaçan Sertok Özen, Döşemealtı ilçesinde yakalanıp tutuklandı. Sertok Özen'in evine giden polis, anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Hanife ve Esra Özen'in cenazeleri Serik'te toprağa verildi.

Hakkında iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sertok Özen, son kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, sanık için 'eşini ve kızını tasarlayarak öldürmek suçu'ndan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu.

'SAVUNMA YAPMAYI KENDİME YAKIŞTIRAMIYORUM'

Mahkeme heyeti de yargılamanın sona erdirileceğini belirterek, sanıktan son sözünü sordu. Takdiri mahkemeye bıraktığını söyleyen Sertok Özen, “Ölen yabancı birisi değil. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı da kendime yakıştıramıyorum" dedi.

Mahkeme sanığı 'eşini ve kızını tasarlayarak öldürmek suçu'ndan ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, bacanağı Osman Göçer ile eşi Emine Göçer'i silahla tehdit suçundan sanığa 2 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Heyet cezalarda indirim de yapmadı.

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