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Eşini ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'yu (20) tabanca vurarak öldüren Nevzat Aydoğdu (49), tutuklandı.

Eşini ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde eşi Fatma Aydoğdu (40) ile oğlu Enes Aydoğdu'yu (20) tabanca vurarak öldüren Nevzat Aydoğdu (49), tutuklandı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi, Bizimkiler Sitesi F Blok 5'inci katta meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen ve gündelik işlerde çalışan 5 çocuk babası Nevzat Aydoğdu ile eşi Fatma Aydoğdu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evde bulunan çiftin çocukları Enes, anne ve babasını ayırmaya çalıştı. Nevzat Aydoğdu, tabancasını çekip eşi Fatma ve oğlu Enes Aydoğdu'ya ateş etti. Anne ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, polis ve 112 Acil Servisi arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu vurduğu ihbarında bulundu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Aydoğdu ve oğlu Enes Aydoğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gözaltına alınıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Nevzat Aydoğdu, sorgusunda, eşi ile sürekli kavga ettiğini söyledi. Oğlunun da olay sırasında eline bıçağı alıp, üzerine yürüdüğünü öne süren Aydoğdu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aydoğdu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ
Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Fatma Aydoğdu ile oğlu Enes'in cenazeleri, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere İstanbul Esenler'e götürüldü.
Olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye dışarıya çıkan ve bu sayede kurtulan Aydoğdu çiftinin 2 küçük kızı da yine İstanbul'daki akrabalarına teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Eşini ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

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