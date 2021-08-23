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Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etmişti! 14 sayfalık mektup bırakmış

23.08.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar eden Mehmet M.’nin geride 14 sayfalık bir mektup ile yüklü miktarda para bıraktığı ortaya çıktı. Mehmet M.’nin yazdığı mektupta ise hayatıyla ilgili birçok iddiaya yer verdiği öğrenilirken, jandarma bu iddiaları araştırıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde meydana gelen korkunç olayda, hayvan gütmek için yanına 13 yaşında kardeşi E.M’yi alan B.M. (14), geceyi dağda geçirdi. Cumartesi günü öğlen saatlerinde ise anne ve babasını telefon ile arayan B.M., kimseye ulaşamayınca bu defa komşularını arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine eve giden komşular kapıyı açınca korkunç bir tablo ile karşılaştı. Eve giren komşular anne Hanife M. (36), oğlu Egemen M. (2) ve baba Mehmet M.’nin (45) cesetleri ile karşılaştı. Olayın ardından jandarmaya ve 112 Acil servise haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

KABLO İLE KENDİNİ ASMIŞ

Bölgeye gelen ekipler sağlık ekipleri anne, çocuk ve babanın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun tabancayla vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulduğu, baba Mehmet M.’nin ise kablo ile merdiven boşluğuna asıldığını belirlendi. Baba Mehmet M.’nin anne ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

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14 SAYFALIK MEKTUP VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dehşet verici olayın gerçekleştiği evde detaylı bir inceleme yaparken, ekiplerin evde Mehmet M.’nin kaleme aldığı öne sürülen ve 14 sayfadan oluşan bir mektup ile yüklü miktarda para buldukları kaydedildi. Mektupta Mehmet M.’nin hayatıyla ilgili bir çok konu ve iddiaya yer verdiği öğrenilirken, bu iddiaların ne olduğu konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Jandarma ekiplerinin büyük bir hassasiyetle Mehmet M.’nin mektubunda yer verdiği iddiaları araştırdığı öğrenildi.

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9 AY ÖNCE EŞİ İÇİN AMBULANS ÇAĞIRMIŞ

Olaydan yaklaşık 9 ay önce ise Mehmet M.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefon ile arayarak öldürdüğü eşi Hanife M., için ambulans istediği ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kanaması olduğu öne sürülen kadını hastaneye götürdüğü ve burada düşük yaptığı iddia edildi.

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Soruşturma kapsamında elde edilen delil ve ifadeleri değerlendiren ekiplerin Mehmet M.’nin psikolojisinin bozuk olabileceği ihtimali üzerinde de durduğu aktarıldı.

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Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, ayrıca olayda hayatını kaybedenlerin otopsi raporlarının ise henüz çıkmadığı öğrenildi. Otopsiden çıkacak sonucun olayın aydınlatılmasında büyük rol oynayacağı tahmin ediliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Afyonkarahisar
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