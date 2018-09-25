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Eşini ve oğlunu öldürüp kaçan şüpheli, vurularak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, eşini ve oğlunu öldüren Bekir Avcı (66), jandarmayla girdiği çatışmada vurularak yakalandı.

Eşini ve oğlunu öldürüp kaçan şüpheli, vurularak yakalandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, eşini ve oğlunu öldüren Bekir Avcı (66), jandarmayla girdiği çatışmada vurularak yakalandı.
1984 yılında ilk eşi ile oğlunu öldürdüğü için cezaevine giren ve tahliye olduktan sonra bu kez teyzesinin oğlunu öldüren Bekir Avcı, cezasını çekmesinin ardından Emine Orki ile dini nikahlı olarak evlilik yaptı. Bu evliliğinden Enes isimli çocuğu olan Bekir Avcı, dün öğle saatlerinde oturduğu Güzelyurt Köyünde tabancasıyla eşi ve oğluna peş peşe ateş açtı. Bekir Avcı'nın tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan dini nikahlı eşi Emine Orki (61) ile oğlu Enes Avcı (19) hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve her yerde aranan şüpheli Bekir Avcı, sabaha karşı köyün çevresinde görüldü. Bunun üzerine harekete geçen jandarmanın 'Dur' ihtarında bulunduğu Bekir Avcı, tabancayla ateş açarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli çatışmada kurşunu bitince kaçmaya çalışan ve uyarılara rağmen durmayan Avcı, jandarmanın açtığı ateşle vurularak yakalandı. Köylülerin de linç etmeye kalkıştığı Avcı, jandarmalar tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı'nın tedavisine başlanırken, herhangi bir sorun yaşanmaması için jandarma ve polis ekipleri hastane çevresinde geniş önlem aldı.
Bekir Avcı'nın kurşunlarıyla hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazelerinin ise otopsilerinin tamamlanmasının ardından olayın yaşandığı köyde defnedileceği bildirildi.
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