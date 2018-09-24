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Eşini ve oğlunu öldürüp kaçtı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 18:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, Bekir A.

Eşini ve oğlunu öldürüp kaçtı (1)

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Bekir A. (70), dini nikahla birlikte yaşadığı eşi Emine Orki (58) ve Enes A.'yı (19) tabancayla öldürdükten sonra kaçtı.
Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. Ailenin yaşadığı evden yükselen silah sesini duyanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri evde Emine Orki ve Enes A.'nın cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Bekir A.'nın dini nikahla birlikte yaşadığı Emine Orki ile oğlu Enes A.'yı öldürdükten sonra kaçtığı belirlendi. Köyde önlem alan güvenlik güçleri, Bekir A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Eşini ve oğlunu öldürüp kaçtı (1)Eşini ve oğlunu öldürüp kaçtı (1)

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