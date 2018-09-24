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Eşini ve oğlunu öldürüp kaçtı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, daha önce ilk eşi ve oğlu ile teyzesinin oğlunu öldürmek suçundan uzun süre cezaevinde kalan Bekir Avcı (66), bugün de dini nikahlı eşi ile oğlunu öldürdükten sonra kaçtı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, daha önce ilk eşi ve oğlu ile teyzesinin oğlunu öldürmek suçundan uzun süre cezaevinde kalan Bekir Avcı (66), bugün de dini nikahlı eşi ile oğlunu öldürdükten sonra kaçtı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Güzelyut köyünde meydana geldi. 1984 yılında ilk eşi ile oğlunu öldürdüğü için cezaevine giren ve tahliye olduktan sonra bu kez teyzesinin oğlunu öldüren Bekir Avcı, uzun yıllar cezaevinde kaldı. Avcı, cezaevinden çıktıktan sonra Emine Orki (61) ile evlendi. Bu evliliğinden de Enes isimli bir çocuğu dünyaya gelen Bekir Avcı'nın bugün evinden silah sesi duyan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Emine Orki ile Enes Avcı'yı (19) kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde tabancayla vurularak öldükleri belirlenen anne ile oğlunun cesetleri otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın incelemesi sırasında olayı duyarak eve gelen yakınları ise anne ve oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Olayın ardından köyde önlem alan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Bekir Avcı'nın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN YOLA ÇIKACAKTI

Bu arada babasının tabancasından çıkan kurşunlarla annesi ile birlikte can veren Enes Avcı'nın akşam saatlerinde bu yıl sınavla kazandığı Sivil Havacılık Bölümü'nde eğitim görmek üzere Iğdır'a gitmek üzere yola çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili skoruşturma sürdürülüyor.

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