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Eşini vuran koca: Pişmanım, karımı çok seviyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

ADANA'da boşanma aşamasında olduğu eşi Selvi G.'yi (32) ayaklarından vuran Murat G.

Eşini vuran koca: Pişmanım, karımı çok seviyorum

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da boşanma aşamasında olduğu eşi Selvi G.'yi (32) ayaklarından vuran Murat G. (37) sorgusunda, "Pişmanım, korkutmak için ateş ettim. Karımı çok seviyorum" dedi.
Olay, 21 Eylül'de Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Sorunları nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan 10 yıllık evli, 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, konuşmak için bir arkadaşlarının evinde buluştu. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından Murat G., otomobiline binerek uzaklaştı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10'uncu kattaki evden indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Selvi G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan bir gün önce Selvi G.'nin Bağlar Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Murat G.'yi her yerde arayan ekipler, şüphelinin kaçtığı otomobili annesinin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evinin otoparkında buldu. Apartmanın 8'inci katındaki evin zilini çalan ekipler, içerinden bir cevap alamayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen 3 özel harekat timi, koç başıyla kapısını kırarak girdikleri evde kimseyi bulamadı. Ekipler takip ettikleri Murat G.'yi saklandığı yerde 2 gün sonra yakaladı.
Olayın ardından sorguya alınan Murat G., "Eşim bana, 'Senin sunduğun imkanları herkes sunar. İhtiyaçlarımı karşılayamaz duruma geldin' dedi. Ben de o anlık öfkeyle, ateş ettim. Karımı çok seviyorum, pişmanım"dedi. Murat G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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