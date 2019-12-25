HABER
  4. Eşini vurarak ağır yaralayan kocaya 17 yıl hapis

Eşini vurarak ağır yaralayan kocaya 17 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

Antalya’da boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, yeniden hakim karşısına çıktı.

Antalya’da boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, ’Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15, yardıma gelenlere tüfek doğrultması nedeniyle de ’Tehdit’ suçundan 2,5 hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılıkla uğraşan Süleyman Ülüs (55), Lara’da bir otelde çalışan ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısı Dilek Ülüs’ü (45) konuşmak için eve çağırdı. İddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı ve Süleyman Ü. av tüfeğiyle karısının karnına bir el ateş etti. Evin içerisinde gerçekleşen olay sonrası kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Ülüs yardım istemek için kendisini dışarıya attı. Bu sırada sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dilek Ülüs’ü ambulansla özel bir hastaneye kaldırırken, kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri Süleyman Ülüs’ü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ülüs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sanık Ülüs, yeniden hakim karşısına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Ülüs, mağdur Dilek Ülüs ve taraf avukatları katıldı.
Savunma için söz hakkı tanınan Süleyman Ülüs gözyaşı dökerek, “Amacım eşimi öldürmek değildi. Eşim saf bir insan ve onu hala seviyorum” diye konuştu. Sanık söz sözünde ise “Ben size hakkımı helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin” dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa, ’Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15, yardıma gelenlere tüfek doğrultması nedeniyle de ’Tehdit’ suçundan 2,5 hapis cezası verdi.

“Televizyona bakamıyorum”
Duruşma sonrası açıklama yapan Dilek Ülüs, adaletin yerini bulduğunu ifade ederek mahkeme heyetine teşekkür ettiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan Ülüs, “Kadın cinayeti haberlerini görünce televizyona bakamıyorum. Çünkü aynı acıyı ben çektim. O yüzden çok kötüyüm, hiçbir zaman böyle bir acının yaşanmasını istemiyorum. Onları öyle görünce psikolojim bozuluyor” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz Uzmanlar uyardı: Erkekliğinizden olabilirsiniz
Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (7) - YenidenKaradeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (7) - Yeniden
Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladıŞule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Karadeniz'deki yangınların bilançosu!

Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı bir ay önce kapatılmış

Madenden acı haber! Kahreden detay ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesine 3 bin kişi katıldı

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından! 3 bin kişi katıldı

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.