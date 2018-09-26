HABER

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

Adana'da eşini ayaklarından vuran şahısın sözleri 'pes' dedirtti. Murat G., ifadesinde kendini, "Eşim bana, 'Senin sunduğun imkanları herkes sunar. İhtiyaçlarımı karşılayamaz duruma geldin' dedi. Ben de o anlık öfkeyle, ateş ettim. Karımı çok seviyorum, pişmanım" diye savundu

Olay, 21 Eylül'de Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77002 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Sorunları nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan 10 yıllık evli, 2 çocuk sahibi Selvi ve Murat G. çifti, konuşmak için bir arkadaşlarının evinde buluştu. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkaran Murat G., eşini her iki bacağından da vurarak yaraladı. Olayın ardından Murat G., otomobiline binerek uzaklaştı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sandalye sedye ile 10'uncu kattaki evden indirilen Selvi G., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

2 GÜN SONRA YAKALANDI

Selvi G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaydan bir gün önce Selvi G.'nin Bağlar Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Murat G.'yi her yerde arayan ekipler, şüphelinin kaçtığı otomobili annesinin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evinin otoparkında buldu. Apartmanın 8'inci katındaki evin zilini çalan ekipler, içerinden bir cevap alamayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. Adrese sevk edilen 3 özel harekat timi, koç başıyla kapısını kırarak girdikleri evde kimseyi bulamadı. Ekipler takip ettikleri Murat G.'yi saklandığı yerde 2 gün sonra yakaladı.

Olayın ardından sorguya alınan Murat G.,. Murat G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
Şırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehitŞırnak'ta PKK'dan mayınlı tuzak: 2 güvenlik korucusu şehit
Kızına benzettiği kadını bıçakladı, yine 16 yıl hapse çarptırıldıKızına benzettiği kadını bıçakladı, yine 16 yıl hapse çarptırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
silahla yaralama adana kadına şiddet

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Tara Madelein De Vries'in Miss Universe 2018'deki rakipleri kimler?

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

Halk otobüsü motosikleti altına alıp sürükledi! Dehşet anları ortaya çıktı

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

'Beyin yakan test' interneti kasıp kavuruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.